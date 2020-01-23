Варфоломій в Давосі закликав до боротьби з екологічними проблемами

Вселенський патріарх Варфоломій під час свого виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі закликав західних лідерів не ставити свої матеріальні й фінансові інтереси вище за інтереси людства, особливо стосовно змін клімату.

Він підкреслив, що люди повинні бути більш відповідальними та з повагою ставитися до земних ресурсів.

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– Якщо ми кардинально не змінимо ставлення до світу, якщо ми добровільно не змінимо свою схему використання природних ресурсів, то продовжимо боротися із симптомами проблеми, а не з її причинами, – сказав Вселенський патріарх.

Також він додав, що на відміну від інших поколінь, нинішнє не має виправдання, адже не може казати, що не знало про загрозу екологічного колапсу.

– Щоб відновити рівновагу нашої планети, нам потрібен духовний світогляд, який сприяє смиренню, повазі та солідарності, – сказав Вселенський патріарх.

Раніше Факти ICTV писали, що Варфоломій підписав томос про автокефалію ПЦУ.