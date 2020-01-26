Граждан США, Японии и Франции эвакуируют из Уханя

К эвакуации своих граждан с территории китайского города Ухань, где началась эпидемия коронавируса, готовятся США, Япония и Франция.

США планирует эвакуировать весь персонал американского консульства в городе, а также предоставить места в самолете некоторым другим гражданам Соединенных Штатов.

Рейс отправится из Уханя в Сан-Франциско 28 января.

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Министерство иностранных дел Японии ведет переговоры с китайским правительством по эвакуации своих граждан. Сейчас в Ухане находится около 700 японцев.

Для эвакуации французов могут создать автобусное сообщение, которое позволит им покинуть Ухань.

Их отвезут в другие города Китая, где поместят в карантин на 14 дней. Другие государства также проводят переговоры по эвакуации своих граждан.

К слову, эксперты заявили, что некоторые пациенты с новым типом коронавируса могут не иметь высокой температуры тела.

Источник: The Wall Street Journal, NHK, France 24