Издание BNO News опубликовало карту, которая позволяет отслеживать распространение нового типа коронавируса под названием 2019-nCoV.
Вспышка заболевания началась в китайском городе Ухань, однако его зафиксировали и за пределами страны.
Основным регионом распространения коронавируса остается Китай и близлежащие страны, такие как Япония, Южная Корея, Тайланд.
Также случаи заболевания были зафиксированы в Соединенных Штатах.
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На данный момент официально подтвердили 876 случаев заражения новым типом коронавируса по всему миру.
Заболевание привело к смерти 26 человек.
На сайте BNO News также можно ознакомиться с графиком фиксации заражения коронавирусом.
К слову, на заседании чрезвычайного комитета Всемирной организации здравоохранения 22 января решили не объявлять чрезвычайное положение из-за эпидемии смертельного коронавируса 2019-nCoV.
Источник: BNO News