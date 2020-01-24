Издание BNO News опубликовало карту, которая позволяет отслеживать распространение нового типа коронавируса под названием 2019-nCoV.

Вспышка заболевания началась в китайском городе Ухань, однако его зафиксировали и за пределами страны.

Основным регионом распространения коронавируса остается Китай и близлежащие страны, такие как Япония, Южная Корея, Тайланд.

Также случаи заболевания были зафиксированы в Соединенных Штатах.

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На данный момент официально подтвердили 876 случаев заражения новым типом коронавируса по всему миру.

Заболевание привело к смерти 26 человек.

На сайте BNO News также можно ознакомиться с графиком фиксации заражения коронавирусом.

К слову, на заседании чрезвычайного комитета Всемирной организации здравоохранения 22 января решили не объявлять чрезвычайное положение из-за эпидемии смертельного коронавируса 2019-nCoV.

Источник: BNO News