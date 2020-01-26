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Громадян США, Японії і Франції евакуюють з Уханя

До евакуації своїх громадян з території китайського міста Ухань, де почалася епідемія коронавірусу, готуються США, Японія і Франція.

США планує евакуювати весь персонал американського консульства у місті, а також надати місця у літаку деяким іншим громадянам Сполучених Штатів.

Рейс відправиться з Уханя до Сан-Франциско 28 січня.

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Міністерство закордонних справ Японії веде переговори з китайським урядом щодо евакуації своїх громадян. Наразі в Ухані знаходиться близько 700 японців.

Для евакуації французів можуть створити автобусне сполучення, яке дозволить їм покинути Ухань.

Їх відвезуть в інші міста Китаю, де помістять в карантин на 14 днів. Інші держави також проводять переговори щодо евакуації своїх громадян.

До слова, експерти заявили, що деякі пацієнти з новим типом коронавірусу можуть не мати високої температури тіла.

Джерело: The Wall Street Journal, NHK, France 24

Фото: Dreamstime

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