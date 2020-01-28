Американский самолет Bombardier E-11A разбился в Афганистане в понедельник вечером, 27 января.

Ответственность за сбитое воздушное судно взяло движение Талибан. На его борту находились несколько офицеров ЦРУ, утверждают талибы.

В свою очередь военные США отрицают эту информацию. По словам представителя американского контингента в Афганистане Сонни Леггетта, нет никаких указаний на то, что причиной крушения стал вражеский огонь.

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США проводят расследование авиакатастрофы.

Напомним, 8 января Корпус стражей Исламской революции Ирана атаковал две иракские военные базы, на которых находятся военные из возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки ИГ.

Источник: Русская служба BBC

Фото: Wiki