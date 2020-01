В Пентагоне заявили, что около 17.30 по тихоокеанскому времени 7 января Иран выпустил не менее 10 баллистических ракет против американских военных в Ираке.

В частности, речь идет о двух военных базах: на западе Ирака в провинции Анбар и в Эрбиле.

Американское ведомство не уточняет, есть ли пострадавшие.

Читайте: Трамп пригрозил атаковать 52 объекта в Иране

Ответственность за атаку взял на себя Корпус стражей Исламской революции Ирана. Они призвали США вывести войска с территории Ирака, как это решил парламент страны.

Вместе с тем президент США Дональд Трамп сообщил, что все хорошо, что сейчас оценивают ущерб и количество пострадавших.

Он также пообещал утром выступить с заявлением.

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2020