Канада готовит эвакуацию своих граждан из Китая из-за вспышки коронавируса

Канада готовится эвакуировать своих граждан из Китая, где наблюдается вспышка смертельного коронавируса.

Министр иностранных дел страны Франсуа-Филипп Шампань сообщил, что Канада дипломатическим путем пытается получить от Китая разрешение на полет. Эвакуация канадцев может занять несколько дней из-за того, что пострадавший регион закрыт на карантин.

Он добавил, что страна координирует этот процесс с другими государствами.

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Франсуа-Филипп Шампань отметил, что сейчас есть 160 канадцев, которые обратились с просьбой предоставить в Китае консульскую помощь.

– Мы забронировали самолет для граждан, которые хотят вернуться. Следующим шагом является, разумеется, работа на дипломатическом фронте и согласование логистики с китайскими коллегами.

По словам министра, граждан Канады из Китая будут вывозить чартерным гражданским самолетом, а не военным.

Ранее Факты ICTV писали, что в заблокированных из-за коронавируса городах Китая находится 51 украинец.

Источник: CBC News, Укринформ