Канада готує евакуацію своїх громадян з Китаю через спалах коронавірусу

Канада готується евакуювати своїх громадян з Китаю, де зараз спостерігається спалах смертельного коронавірусу.

Міністр закордонних справ країни Франсуа-Філіп Шампань повідомив, що Канада дипломатичним шляхом намагається отримати від Китаю дозвіл на політ. Евакуація канадців може зайняти кілька днів через те, що постраждалий регіон закрито на карантин.

Він додав, що країна координує цей процес з іншими державами.

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Франсуа-Філіп Шампань зазначив, що наразі є 160 канадців, які звернулися з проханням надати в Китаї консульську допомогу.

– Ми забронювали літак для громадян, які хочуть повернутися. Наступним кроком є, зрозуміло, робота на дипломатичному фронті та узгодження логістики із китайськими колегами.

За словами міністра, громадян Канади із Китаю вивозитиме чартерний цивільний літак, а не військовий.

Раніше Факти ICTV писали, що у заблокованих через коронавірус містах Китаю перебуває 51 українець.

Джерело: CBC News, Укрінформ