Построенная за 10 дней больница в Ухане начала принимать пациентов

Новая больница в Ухане, которая предназначена для больных новым типом коронавируса, начала свою работу 3 февраля.

Она уже принимает первых пациентов. Всего временная больница под названием Хошэньшань рассчитана на 1 тыс. мест.

В медучреждении будут работать специальные команды из Народно-освободительной армии Китая.

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Вторая больница для пациентов с коронавирусом должна начать работу в Ухане 6 февраля.

Строительство первой больницы началось 23 января и велось ускоренными темпами, чтобы как можно быстрее начать прием больных.

Вспышка нового типа коронавируса началась в конце 2019 года в китайском городе Ухань. На данный момент зарегистрировано около 17 тыс. случаев заражения болезнью.

Коронавирус привел к летальному исходу в 362 случаях. ВОЗ уже объявила вспышку болезни чрезвычайной ситуацией.

К слову, в Китае изолировали портовой город Вэньчжоу в связи с распространением коронавируса по стране.

Видео: CGTN