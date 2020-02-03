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Побудована за 10 днів лікарня в Ухані почала приймати пацієнтів

Нова лікарня в Ухані, яка призначена для хворих новим типом коронавірусу, почала свою роботу 3 лютого.

Вона вже приймає перших пацієнтів. Всього тимчасова лікарня під назвою Хошеньшань розрахована на 1 тис. місць.

У медзакладі працюватимуть спеціальні команди з Народно-визвольної армії Китаю.

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Друга лікарня для пацієнтів з коронавірусом повинна почати роботу в Ухані 6 лютого.

Будівництво першої лікарні розпочалося 23 січня і велося прискореними темпами, щоб якомога швидше почати прийом хворих.

Спалах нового типу коронавірусу почався наприкінці 2019 року в китайському місті Ухань. Наразі зареєстровано близько 17 тис. випадків зараження хворобою.

Коронавірус призвів до летального результату у 362 випадках. ВООЗ вже оголосила спалах хвороби надзвичайною ситуацією.

До слова, у Китаї ізолювали портове місто Веньчжоу у зв’язку з поширенням коронавірусу країною.

Відео: CGTN

Джерело: Интерфакс

Фото: Dreamstime

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