Побудована за 10 днів лікарня в Ухані почала приймати пацієнтів

Нова лікарня в Ухані, яка призначена для хворих новим типом коронавірусу, почала свою роботу 3 лютого.

Вона вже приймає перших пацієнтів. Всього тимчасова лікарня під назвою Хошеньшань розрахована на 1 тис. місць.

У медзакладі працюватимуть спеціальні команди з Народно-визвольної армії Китаю.

Читайте: Україна готова до цієї ситуації – Гончарук про загрозу коронавірусу nCoV

Друга лікарня для пацієнтів з коронавірусом повинна почати роботу в Ухані 6 лютого.

Будівництво першої лікарні розпочалося 23 січня і велося прискореними темпами, щоб якомога швидше почати прийом хворих.

Спалах нового типу коронавірусу почався наприкінці 2019 року в китайському місті Ухань. Наразі зареєстровано близько 17 тис. випадків зараження хворобою.

Коронавірус призвів до летального результату у 362 випадках. ВООЗ вже оголосила спалах хвороби надзвичайною ситуацією.

До слова, у Китаї ізолювали портове місто Веньчжоу у зв’язку з поширенням коронавірусу країною.

Відео: CGTN