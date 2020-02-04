Что спрятано под льдом Антарктиды и почему разные страны ведут за нее борьбу

Видео, где двухколесный робот, выглядит как герой космической саги, передвигается с другой стороны льда под водой, облетело весь интернет. Это проект NASA. Робота через четыре года отправят на покрытый льдом спутник Юпитера. Немецкий аэрокосмический центр экспериментирует с выращиванием культур для астронавтов – выращивает овощи в теплице, за бортом которой -30 градусов.

Это все происходит на Антарктиде – континенте на южном полюсе земного шара. Ледовый материк сейчас – идеальный полигон для космических исследований.

Человечество об Антарктиде узнало еще 200 лет назад. Только вот до сих пор сохраняется интрига – кто же на самом деле открыл шестой континент мира – Великобритания и Российская Империя? В январе 1820 года туда одновременно отправились две экспедиции – британцы во главе с капитаном Эдвардом Брэнсфилдом и россияне во главе с мореплавателем Фабианом Беллинсгаузеном.

Более сотни лет считалось, что первым ступил на ледники Антарктиды сапог британца. Но в 1940-м Советский Союз вдруг заявляет: Беллинсгаузен увидел Антарктиду на два дня раньше. Но российский мореплаватель не был уверен, что открыл именно Антарктиду. Он писал, что видел только льды и снег.

Но зачем Советскому Союзу надо было пересматривать историю? Только ли киты его интересовали? Почему вдруг в ХХ веке ему понадобился мертвый материк, как его тогда называли?

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Претендовала на первенство открытия Антарктиды и гитлеровская Германия. В 1939-м немцы облетели на гидроплане 600 квадратных километров – это примерно как площадь Украины – оставляя по периметру бронзовые вымпелы с орлами и свастикой. Но в эту версию никто из ученых не поверил.

По данным геологической разведки, в Антарктиде до 7 млрд тонн нефти, 4 трлн кубометров газа, 8 трлн тонн угля и колоссальные запасы редкоземельных металлов, незаменимых в производстве смартфонов. Но самая большая ценность Антарктиды в пресной воде, которой там 70% от мировых запасов.

По данным ООН, в 2030 году от недостатка питьевой воды будет страдать половина населения Земли. Десятки лет человечество пытается придумать, как транспортировать антарктические айсберги в страны, где воды критически мало. Но пока касаться любых ресурсов Антарктиды строго запрещено. В 90-е годы был договор об Антарктике, который на 50 лет захоронил добычу ископаемых.

В Антарктиде есть и украинский интерес. Там расположена наша база Академик Вернадский. Станцию ​​Украина в 1996 году унаследовала от Великобритании. Она себе построила новую, а старую продала за символическую плату в один фунт стерлингов. Кстати, именно на этой антарктической станции в 1985 году британцы впервые открыли озоновую дыру.

В этом году на станции планируют провести реконструкцию и построить биотехнологическую лабораторию, чтобы проводить полноценные исследования. Кроме биологических исследований, на станции Вернадский проводят климатические и геофизические наблюдения, изучают космическую погоду и магнитные поля земли. Это может пригодиться при разработке новых технологий.

Но больше всего, конечно, человечество продолжают интересовать полезные ископаемые Антарктиды. Ведущие страны мира с каждым годом увеличивают присутствие на материке. Количество научных станций скоро перевалит за сотню. За континент развернулась ожесточенная борьба.

Территориальные претензии на Антарктиду имеют девять стран. Условно материк делят как пирог, из которого маленький кусочек занимает Франция, на участок побольше претендуют одновременно Чили, Аргентина и Великобритания. Наибольшие же куски обозначили Австралия и Норвегия – некий контрольный пакет акций.

В этом перечне нет Соединенных Штатов и России, потому что они заняли особую позицию. Их не интересует кусок Антарктиды. Их интересует она вся. США и Россия уже назвали континент сферой своих национальных интересов. С прицелом на будущее ведет себя и Китай. Он влился в антарктическую гонку поздно, но уже заканчивает строительство пятой научной станции. Дошло до того, Австралия уже обвинила Китай в имперских амбициях в Антарктиде.

Несмотря на то, что юридически Антарктида никому не принадлежит, десятки стран ежегодно вкладывают в нее миллиарды долларов. И, очевидно, что делают это не только ради науки.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Украина будет изучать Антарктиду и Арктику на собственном судне.