Що заховано під льодом Антарктиди і чому різні країни ведуть за неї боротьбу

Відео, де двоколісний робот, що виглядає як герой космічної саги, пересувається з іншого боку льоду під водою, облетіло увесь інтернет. Це проект NASA. Робота за чотири роки відправлять на вкритий льодом супутник Юпітера. Німецький аерокосмічний центр експериментує з вирощуванням культур для астронавтів – вирощує овочі в теплиці, за бортом якої -30 градусів.

Це все відбувається на Антарктиді – континенті на південному полюсі земної кулі. Льодовий материк зараз – ідеальний полігон для космічних досліджень.

Людство про Антарктиду дізналося ще 200 років тому. Тільки от до сих пір зберігається інтрига – хто ж насправді відкрив шостий континент світу – Велика Британія чи Російська Імперія? У січні 1820 року туди одночасно вирушили дві експедиції – британці на чолі з капітаном Едвардом Бренсфілдом та росіяни на чолі з мореплавцем Фабіаном Беллінсгаузеном.

Більше сотні років вважалося, що першим ступив на льодовики Антарктиди чобіт британця. Та в 1940-му Радянський Союз раптом заявляє: Беллінсгаузен побачив Антарктиду на два дні раніше. Але російський мореплавець не був впевнений, що відкрив саме Антарктиду. Він писав, що бачив лише суцільну кригу та сніг.

Але навіщо Радянському Союзу треба було переглядати історію? Чи тільки кити його цікавили? Чому раптом в ХХ столітті йому знадобився мертвий материк, як його тоді називали?

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Претендувала на першість відкриття Антарктиди і гітлерівська Німеччина. У 1939-му німці облетіли на гідроплані 600 квадратних кілометрів – це приблизно як площа України – залишаючи по периметру бронзові вимпели з орлами та свастикою. Але у цю версію ніхто із вчених не повірив.

За даними геологічної розвідки, в Антарктиді до 7 млрд тонн нафти, 4 трлн кубометрів газу, 8 трлн тонн вугілля та колосальні запаси рідкоземельних металів, незамінних у виробництві смартфонів. Та найбільша цінність Антарктиди у прісній воді, якої там 70% від світових запасів.

За даними ООН, у 2030 році від нестачі питної води потерпатиме половина населення Землі. Десятки років людство намагається вигадати, як транспортувати антарктичні айсберги до країн, де води критично мало. Але поки торкатися будь-яких ресурсів Антарктиди суворо заборонено. В 90-ті роки був договір про Антарктику, який на 50 років захоронив видобуток копалин.

В Антарктиді є й український інтерес. Там розташована наша база Академік Вернадський. Станцію Україна в 1996 році успадкувала від Британії. Вона собі збудувала нову, а стару продала за символічну плату в один фунт стерлінгів. До речі, саме на цій антарктичній станції у 1985 році британці вперше відкрили озонову діру.

Цього року на станції планують провести реконструкцію і побудувати біотехнологічну лабораторію, щоб проводити повноцінні дослідження. Окрім біологічних досліджень, на станції Вернадський проводять кліматичні та геофізичні спостереження, вивчають космічну погоду та магнітні поля землі. Це може стати у нагоді при розробці нових технологій.

Але найбільше, звичайно, людство продовжують цікавити корисні копалини Антарктиди. Провідні країни світу з кожним роком збільшують присутність на материку. Кількість наукових станцій скоро перевалить за сотню. За континент розгорнулася запекла боротьба.

Територіальні претензії на Антарктиду мають дев’ять країн. Умовно материк ділять як пиріг, з якого найменший шматочок забирає Франція, на ділянку побільше претендують одночасно Чилі, Аргентина та Великобританія. Найбільші ж шматки окреслили Австралія та Норвегія – такий собі контрольний пакет акцій.

У цьому переліку немає Сполучених Штатів та Росії, бо вони зайняли особливу позицію. Їх не цікавить шматок Антарктиди. Їх цікавить вона вся. США та Росія вже назвали континент сферою своїх національних інтересів. З прицілом на майбутнє поводить себе і Китай. Він влився в антарктичну гонку пізно, але вже закінчує будівництво п’ятої наукової станції. Дійшло до того, Австралія вже звинуватила Китай в імперських амбіціях в Антарктиді.

Попри те, що юридично Антарктида нікому не належить, десятки країн щороку вкладають в неї мільярди доларів. І, очевидно, що роблять це не тільки заради науки.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Україна вивчатиме Антарктиду і Арктику на власному судні.