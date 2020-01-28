Украинцы в Антарктиде: чем занимаются и как помогает государство

Уже 200 лет Антарктида находится под пристальным наблюдением ученых. Именно 28 января 1820 года экспедиция открыла этот новый материк. Украина одна из 30 стран, которым удалось исследовать ледовый континент. И хотя Антарктида покрыта льдом, она скрывает большие залежи нефти, газа и различных металлов.

Только около украинской станции было разведано семь месторождений. Юридически добывать что-либо на материке запрещено, также и современные технологии неэффективны при низких температурах. А вот для ученых континент – это рай для исследований. Наши биологи на основе арктических микроорганизмов даже создали лекарство против воспалений. Детали в сюжете Натальи Кулик.

Напомним, впервые за 20 лет Украина будет изучать Антарктиду и Арктику на собственном судне.

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