Лучший способ помочь бедным странам справиться с изменением климата – убедиться, что они достаточно здоровы, чтобы выжить.

Такое мнение в письме выразил соучредитель Microsoft Билл Гейтс.

По его словам, изменение климата является проблемой общественного здравоохранения. Поэтому простой поиск способов выращивания большего количества продуктов питания – хотя, безусловно, полезных – полностью не компенсирует негативные последствия изменения климата для здоровья.

Он уверяет, что человечеству необходимо сократить количество детей, страдающих от недоедания. Каждый житель должен иметь доступ не только к необходимым питательным веществам, но и к вакцине, лекарствам и диагностике.

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К слову, Билл Гейтс вместе со своей женой Мелиндой ежегодно пишут письмо, касающееся вопросов образования, климата, здравоохранения и гендерного равенства.

В 2012 году пара даже учредила награду для людей, которые работают над повышением уровня иммунизации.

Ранее Факты ICTV писали, что Билл Гейтс приобрел экологическую суперъяхту за $645 млн.

Источник: Businessinsider