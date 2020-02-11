Кращий спосіб допомогти бідним країнам впоратися зі зміною клімату – переконатися, що вони досить здорові, щоб вижити.

Таку думку у листі висловив співзасновник Microsoft Білл Гейтс.

За його словами, зміна клімату є проблемою громадської охорони здоров’я. Тому простий пошук способів вирощування більшої кількості продуктів харчування – хоча, безумовно, корисних – не повністю компенсує негативні наслідки зміни клімату для здоров’я.

Він запевняє, що людству необхідно скоротити кількість дітей, які страждають від недоїдання. Кожен житель повинні мати доступ не тільки до необхідних поживних речовин, але і до вакцини, ліків і діагностики.

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До слова, Білл Гейтс разом зі своєю дружиною Меліндою щороку пишуть лист, який стосується питань освіти, клімату, охорони здоров’я та гендерної рівності.

У 2012 році пара навіть заснувала нагороду для людей, які працюють над підвищенням рівня імунізації.

Раніше Факти ICTV писали, що Білл Гейтс придбав екологічну супер’яхту за $645 млн.

Джерело: Businessinsider