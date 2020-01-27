Билл Гейтс пожертвовал $5 млн для борьбы с коронавирусом

Основатель американской компании Microsoft Билл Гейтс пожертвовал $5 млн для поддержки Китая в борьбе с коронавируса нового типа.

Деньги используют для выявления инфицированных пациентов и их лечения и изобретение вакцины.

– Мы глубоко обеспокоены распространением этого заболевания и выражаем искреннее уважение тем, кто находится в первых рядах борьбы с пневмонией, – заявил директор китайского филиала благотворительного фонда Ли Ино.

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Благотворительная организация также выделит $5 млн странам Африки для минимизации риска распространения пневмонии нового типа на континенте.

К слову, в государственном комитете здравоохранения Китая рассказали, что средняя продолжительность инкубационного периода нового коронавируса составляет 10 дней.

Источник: China Daily