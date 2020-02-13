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Факты / Мир

Впервые в истории: температура в Антарктике поднялась выше 20 градусов

Ученые из Бразилии впервые зафиксировали в Антарктике температуру воздуха на уровне +20,75 градуса.

Такую температуру зарегистрировали 9 февраля на острове Сеймур. Ученые назвали это значение невероятным и аномальным.

Рекордный показатель почти на один градус выше температуры, зарегистрированной на острове Сигню в январе 1982 года. Тогда воздух прогрелся до 19,8 градуса.

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Полученные данные пока не подтверждены Всемирной метеорологической организацией.

6 февраля на Антарктическом полуострове на станции Эсперанса зафиксировали температуру 18,3 градуса Цельсия, что стало историческим рекордом.

Недавно Факты ICTV писали о том, как глобальное потепление может повлиять на Украину.

Источник: The Guardian

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