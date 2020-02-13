Уперше в історії: температура в Антарктиці піднялася вище 20 градусів

Вчені з Бразилії вперше зафіксували в Антарктиці температуру повітря на рівні +20,75 градуси.

Таку температуру зареєстрували 9 лютого на острові Сеймур. Вчені назвали це значення неймовірним та аномальним.

Рекордний показник майже на один градус вище температури, зареєстрованої на острові Сигню в січні 1982 року. Тоді повітря прогрілося до 19,8 градуса.

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Отримані дані поки не підтверджені Всесвітньою метеорологічною організацією.

6 лютого на Антарктичному півострові на станції Есперанса зафіксували температуру 18,3 градуса Цельсія, що стало історичним рекордом.

Недавно Факти ICTV писали про те, як глобальне потепління може вплинути на Україну.