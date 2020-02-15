Избыток пищевых отходов порождает экологическую проблему

Почти половина продуктов питания, произведенных для потребления человеком портятся из-за чрезмерные покупки.

Организация Объединенных Наций по вопросам продовольствия и сельского хозяйства в 2011 году подсчитала, что треть продуктов питания становятся отходами из-за нерентабельного использования.

Но исследователи из Университета Вагенинген считают, что этот показатель больше, поскольку люди очень много пищи выбрасывают дома, после того, как она долго пролежала в холодильнике или совсем испортилась.

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Средний показатель употребления калорий за день – 527, а в 2007 году этот показатель составлял 214 калорий.

Потребители начали выбрасывать пищу, когда их расходы достигли примерно $ 6,70 в день, что свидетельствует о том, что люди в богатых странах, вероятно, тратят больше пищи. Это может указывать на будущую проблему для развивающихся стран.

Уровень пищевых отходов по всему миру становится экологической проблемой, которая развивается неудержимым темпом, потому что 10% выбросов парниковых газов в развитых странах получают от выбрасывания пищи, которую никогда не едят.

Ранее Факты ICTV писали, какой будет пища будущего.