Надлишок харчових відходів породжує екологічну проблему

Майже половина продуктів харчування, які вироблені для споживання людиною псуються через надмірні покупки.

Організація Об’єднаних Націй з питань продовольства та сільського господарства у 2011 році підрахувала, що третина продуктів харчування стають відходами через нерентабельне використання.

Але дослідники з Університету Вагенінген вважають, що цей показник більший, оскільки люди дуже багато їжі викидають вдома, після того, коли вона довго пролежала у холодильнику чи зовсім зіпсувалася.

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Середній показник вживання калорій за день – 527, а у 2007 році цей показник становив 214 калорій.

Споживачі почали викидати їжу, коли їх витрати досягли приблизно $6,70 на день, що свідчить про те, що люди в багатших країнах, ймовірно, витрачають більше їжі. Це може вказувати на майбутню проблему для країн, що розвиваються.

Рівень харчових відходів по всьому світу стає екологічню проблемою, яка розвивається нестримним темпом, бо 10% викидів парникових газів у розвинених країн отримують від викидання їжі, яку ніколи не їдять.

Раніше Факти ICTV писали, якою буде їжа майбутнього.