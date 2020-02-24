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Факты / Мир

Сексуальное насилие и изнасилование: суд отправил Харви Вайнштейна за решетку

В США екс-продюсера Харви Вайнштейна суд присяжных признал виновным по двум пунктам обвинения в деле о сексуальном насилии.

Он был признан виновным в изнасиловании третьей степени и сексуальном насилии первой степени. Суд присяжных из семи мужчин и пяти женщин вынес свой вердикт 24 февраля на пятый день совещаний.

По одному обвинению продюсеру грозит до 4 лет тюрьмы (однако может быть и условное заключение), а по второму – от 5 до 25 лет тюрьмы.

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Однако по троим самым тяжелым обвинениям его вину не доказали, речь идет о двух эпизодах сексуального насилия (predatory sexual assault) и изнасиловании 1 степени.

New York Times сообщает, что его немедленно отправили в тюрьму, где он будет ждать информации о своем приговоре.

Напомним, с октября 2017 года около 80 женщин обвинили Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах. В частности Гвинет Пэлтроу и Ума Турман.

Источник: The Guardian

Фото: Dreamstime

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