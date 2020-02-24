С 24 февраля в США действуют новые правила выдачи грин-карт

24 февраля в США усложняются правила выдачи грин-карт иностранцам, которые рассчитывают на получение государственной помощи.
Это делают, чтобы защитить американских налогоплательщиков и сократить дефицит федерального бюджета.
Чтобы получить US Green Card новые члены общества должны быть финансово самостоятельными и не зависеть от щедрости налогоплательщиков США.
Инициативу в августе 2019 года выдвинул помощник президента США Стивен Миллер. В соответствии с ней власти могут отказать во въезде или выдаче грин-карты, исходя из уровня доходов или того, как часто человек пользуется программами социальной помощи. К ним относятся социальное обеспечение, талоны на питание, государственное жилье или бесплатная медицинская страховка по программе Medicaid.
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Мера вытекает из закона об иммиграции 1882 года, который позволяет правительству отказывать в выдаче визы любому лицу, которое находится на государственном содержании. Под нее подпадут иммигранты, которые получали социальные выплаты в течение более чем 12 месяцев за последние три года.
Правила должны были вступить в силу в середине октября 2019 года, однако тогда они были обжалованы в суде.
Напомним, администрация Дональда Трампа начала усложнять получение грин-карты еще в середине августа 2019 года.
Тогда федеральное законодательство США обязало желающих получить вид на жительство доказать, что они не станут бременем для государства и не окажутся на государственном попечении.
Источник: Белый дом