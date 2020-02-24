З 24 лютого у США діють нові правила видавання грін-карт

24 лютого в США ускладнюються правила видавання грін-карт іноземцям, які розраховують на отримання державної допомоги.

Це роблять, щоб захистити американських платників податків і скоротити дефіцит федерального бюджету.

Аби отримати US Green Card нові члени суспільства повинні бути фінансово самостійними і не залежати від щедрості платників податків США.

Ініціативу в серпні 2019 року висунув помічник президента США Стівен Міллер. Відповідно до неї влада може відмовити у в’їзді або видаванні грін-карти, виходячи з рівня доходів або того, як часто людина користується програмами соціальної допомоги. До них відносяться соціальне забезпечення, талони на харчування, державне житло або безкоштовна медична страховка за програмою Medicaid.

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Міра випливає із закону про імміграцію 1882 року, який дозволяє уряду відмовляти у видачі візи будь-якій особі, яка перебуває на повному державному утриманні. Під неї підпадуть іммігранти, які отримували соціальні виплати протягом більш ніж 12 місяців за останні три роки.

Правила повинні були набути чинності в середині жовтня 2019 року, однак тоді вони були оскаржені в суді.

Нагадаємо, адміністрація Дональда Трампа почала ускладнювати отримання грін-карти ще у серпні 2019 року.

Тоді федеральне законодавство США зобов’язало охочих отримати посвідку на проживання довести, що вони не стануть тягарем для держави і не опиняться на державному піклуванні.

Джерело: Білий дім