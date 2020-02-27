В Саудовской Аравии арестуют рэпершу Asayel за клип Mecca Girl

Чиновники в Саудовской Аравии приказали арестовать женщину-рэпера и ее команду за размещение музыкального клипа Mecca Girl на YouTube.

Рэпер, который называет себя Асаил, разместила видео на прошлой неделе.

В клипе показывается, что девушка говорит о том, что она женщина из Мекки. На ней надет платок та голове, она пьет кофе и танцует с детьми вокруг нее.

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Согласно официальному сообщению, губернатор Мекки принц Халид бен Фейсал распорядился арестовать лиц, ответственных за производство песни, что, по его словам, оскорбляют обычаи и традиции народа Мекки и противоречат самобытности и традиции его уважаемого населения.

Принц также приказал, чтобы певица и ее сообщники были расследованы и наказаны соответствующими властями.

Напомним, Мекка является местом рождения пророка Мухаммеда и самым священным местом в исламе.

Призыв к аресту Асаилы прозвучал на фоне попыток нефтяного королевства модернизировать свой строгий общественный порядок и ослабить некоторые из многочисленных ограничений, налагаемых на женщин.