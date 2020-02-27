У Саудівській Аравії заарештують реперку Asayel за кліп Mecca Girl

Чиновники в Саудівській Аравії наказали заарештувати жінку-репера та її команду за розміщення музичного кліпу Mecca Girl на YouTube.

Репер, який називає себе Асаїле, розмістила відео минулого тижня.

У кліпі показується, що дівчина говорить про те, що вона жінка з Мекки. На її голові пов’язана накидка, вона п’є каву та танцює з дітьми навколо неї.

Читайте: У Саудівській Аравії дозволили неодруженим парам знімати один готельний номер

Згідно з офіційним повідомленням, губернатор Мекки принц Халід бен Фейсал розпорядився заарештувати осіб, відповідальних за виробництво пісні, що, за його словами, ображає звичаї і традиції народу Мекки і суперечать самобутності і традиції його шановного населення.

Принц також наказав, щоб співачка та її спільники були покарані відповідними органами влади.

Нагадаємо, Мекка є місцем народження пророка Мухаммеда і найбільшим священним місцем в ісламі.

Заклик до арешту Асаїле пролунав на тлі спроб нафтового королівства модернізувати свій строгий громадський порядок і послабити деякі з численних обмежень, що накладаються на жінок.