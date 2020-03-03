Вспышка нового типа коронавируса началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года.

Согласно карте распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса в мире по состоянию на 3 марта инфицировано 90 933 человека.

От осложнений, вызванных заболеванием новым штаммом вируса, умерли 3 119 пациентов. Из больниц выписали 48 177 человек.

Больше всего новых случаев заболевания за сутки зафиксировали в Южной Корее – 477. Таким образом количество больных коронавирусом в стране возрасло до 4,8 тыс.

Власти страны призвали граждан оставаться дома и предупредили о критическом моменте в борьбе за сдерживание коронавируса.

О первых случаях выявления вируса заявили в Латвии, Марокко, Саудовской Аравии и Сан-Марино.

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В Украине сейчас не зафиксировали ни одного случая инфицирования коронавирусом. Но для безопасности 45 украинцев и 27 иностранцев эвакуировали из китайского города Ухань. Сейчас они находятся на двухнедельной обсервации в санатории в Новых Санжарах. МОЗ Украины уверяет, что все эвакуированы здоровые.

В связи с ростом числа зараженных в Италии, украинские пограничники перешли на усиленный режим наблюдения за гражданами, которые прибывают из страны.

Кроме того, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что температуру будут измерять всем, кто прибывает в Украину с любой страны мира.

Со своей стороны глава ВОЗ заявил, что не стоит надеяться, что коронавирус обойдет какую-то страну.

Украина также ввела запрет на ввоз животных из Китая в связи с обнаружением коронавируса у собаки.