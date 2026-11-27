Лидер ультраправой партии Альтернатива для Германии (AfD) Алиса Вайдель заявила, что Россия не откажется от “русскоязычных территорий” Украины. По ее мнению, эти территории должны перейти под контроль Москвы.

Об этом она заявила в подкасте для телеканала WELT.

Алиса Вайдель призвала передать РФ украинские территории

В интервью телеканалу WELT Вайдель высказала мнение, что Россия не согласится отказаться от территорий, которые она назвала “русскоязычными землями”. Вероятно, речь идет о временно оккупированных территориях Украины.

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— Русскоязычные территории отойдут России, и россияне от них не откажутся. Зачем им это делать? — заявила она, добавив, что еще до полномасштабного вторжения российских войск Украина якобы “обстреливала население Донбасса”.

Кроме того, лидер AfD повторила фейки о Революции Достоинства, утверждая, что протесты на Майдане финансировались западными организациями. Никаких доказательств своим словам она не привела.

— Впоследствии в Киеве произошел переворот против пророссийского президента, которого отстранили от власти в результате переворота, финансировавшегося западными неправительственными некоммерческими организациями. Стоит задать вопрос: почему там было спровоцировано столько беспорядков, которые привели нас к этой ужасной ситуации, в которой ежедневно погибают невинные люди с обеих сторон? — добавила она.

Напомним, партия Альтернатива для Германии (AfD) поддерживает сближение с Россией и выступает против дальнейшей помощи Украине. Она стала первой ультраправой политической силой в Германии со времен Второй мировой войны, которая вышла на первое место в общенациональных опросах.

По результатам федеральных выборов 2025 года AfD заняла второе место. В сентябре 2026 года партия одержала победу на региональных выборах в нескольких восточных землях Германии.

22 ноября сопредседатель AfD Тино Хрупалла заявил, что Германия должна вернуть на родину до 2,6 млн человек, среди которых украинцы, сирийцы и афганцы. По его словам, это должно произойти после того, как исчезнут основания для их защиты, например после окончания войны в Украине.

До полномасштабного вторжения России Германия закупала более половины газа в РФ через газопроводы Северный поток. Сейчас они не работают.

Евросоюз планирует полностью прекратить импорт российского сжиженного газа до конца 2026 года, а трубопроводного — до 30 сентября 2027 года.

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