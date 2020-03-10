Аналитики Goldman Sachs ухудшили прогноз цены на нефть Brent до $30 за баррель

Аналитики Goldman Sachs снизили прогноз цен на нефть марки Brent до $30 за баррель во втором и третьем кварталах 2020 года с ранее ожидавшихся $47 и $53 за баррель на фоне начала ценовой войны на нефтяном рынке.

Прогноз цены WTI на второй квартал снизили до $29 с $42,5 за баррель, на третий квартал – до$28 с $48,5 за баррель.

Прогноз цены Brent на четвертый квартал составляет $40 за баррель против ранее ожидавшихся $59 за баррель, WTI – $37 против $54,5 за баррель.

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Эксперты ожидают, что в 2021 году нефть Brent продолжит дорожать с $45 за баррель в первом квартале до $60 за баррель в четвертом квартале, цена WTI вырастет с $41 до $56.

В то же время Goldman Sachs ожидает более быстрого восстановления равновесия на рынке нефти в связи с тем, что производители сланцевой нефти и компании с высокой стоимостью добычи еще до падения цен сталкивались с ростом стоимости капитала из-за низкой доходности акций.

Напомним, 9 марта из-за ценовых войн на нефтяном рынке стоимость нефти марки Brent упала более чем на 30%.

Однако по состоянию на 10 марта стоимость барреля нефти составляет $36,87.