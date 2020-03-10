Аналітики Goldman Sachs погіршили прогноз ціни на нафту Brent до $30 за барель

Аналітики Goldman Sachs знизили прогноз цін на нафту марки Brent до $30 за барель у другому і третьому кварталах 2020 року з раніше очікуваних $47 і $53 за барель на тлі початку цінової війни на нафтовому ринку.

Прогноз ціни WTI на другий квартал знизили до $29 з $42,5 за барель, на третій квартал – до $28 з $48,5 за барель.

Прогноз ціни Brent на четвертий квартал становить $40 за барель проти раніше очікуваних $59 за барель, WTI – $37 проти $54,5 за барель.

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Експерти очікують, що у 2021 році нафта Brent продовжить дорожчати з $45 за барель в першому кварталі до $60 за барель в четвертому кварталі, ціна WTI зросте з $41 до $56.

Водночас Goldman Sachs очікує більш швидкого відновлення рівноваги на ринку нафти у зв’язку з тим, що виробники сланцевої нафти і компанії з високою вартістю видобутку ще до падіння цін стикалися зі зростанням вартості капіталу через низьку прибутковість акцій.

Нагадаємо, 9 березня через цінові війни на нафтовому ринку вартість нафти марки Brent впала більш ніж на 30%.

Однак станом на 10 березня вартість бареля нафти становить $36,87.