Цены на нефть возобновили рост

Стоимость барреля нефти Brent на торгах в Лондоне в 7.00 выросла на 7,3% – до $36,87 за баррель.

Это на $2,52 больше, чем после возобновления торгов.

Растут цены и на нефть марки WTI. Стоимость майских фьючерсов выросла на 6,9% – до отметки $33,28 за баррель.

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Напомним, обвал цен на нефть произошел после того, как Саудовская Аравия начала ценовую войну с Россией.

Соглашение ОПЕК+, которое ограничивает добычу нефти, перестанет действовать с 1 апреля. Поэтому было предложено сократить объемы добычи нефти, чтобы сохранить ее прежнюю цену.

Однако Россия отказалась от предложения, после чего Саудовская Аравия заявила, что с апреля она увеличивает объемы добычи нефти.

Как следствие – цены на нефть в понедельник упали на 30%.

Подробнее о причинах и последствиях обвала цен на нефть можно прочитать в нашем материале.

Источник: investing.com