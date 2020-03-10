Коронавирус в Украине: как лечат Covid-19

3 марта в Украине зафиксировали первый случай коронавируса. Вспышка Covid-19 началась в декабре 2019 года в китайском городе Ухань.
Коронавирус – это острое вирусное заболевание, которое характеризуется преимущественным поражением дыхательной системы и желудочно-кишечного тракта.
Симптомы коронавируса похожи на симптомы гриппа. Для предосторожности необходимо соблюдать такие основные меры:
- мыть руки не менее 20 секунд;
- не касаться носа, глаз или рта немытыми руками;
- избегать тесного контакта с людьми, которые кашляют и чихают;
- использовать маску.
ВОЗ отмечает, что лечение коронавируса будет намного проще, если при повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания сразу обратиться за медицинской помощью.
Также в случае, если вы посещали район Китая или контактировали с человеком, у которого наблюдались симптомы Covid-19, необходимо сообщить об этом медицинскому работнику.
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Такие симптомы, как повышение температуры, кашель, затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией и требуют незамедлительного обращения в медучреждение.
Пациентов с подозрением на коронавирус необходимо изолировать в одноместных палатах. В случае, если одноместных палат не хватает, людей нужно размещать в палатах, в которых расстояние между койками не менее одного метра.
По информации ВОЗ, при лечении Covid-19 антибиотики не эффективны.
В настоящее время для профилактики или лечения коронавируса в мире не существует вакцины. Однако людей с тяжелым течением заболевания необходимо госпитализировать.
Благодаря лечебным мероприятиям у многих пациентов с коронавирусом болезнь заканчивается выздоровлением.
Команда ВОЗ также разработала онлайн-курс по лечению больных с тяжелым острым респираторным заболеванием.
Некоторые СМИ сообщают о лечении коронавируса Арбидолом, оксолиновой мазью и даже луком, однако официальной информации по этому поводу нет.
В случае подозрения на Covid-19 для врачей, эпидемиологов и лабораторных специалистов Минздрав разработал алгоритм действий.
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Лечение коронавируса – рекомендации ВОЗ / 3 фотографии
В Украине есть тесты на коронавирус отечественного и немецкого производств.
– У нас 12 тыс. мест в инфекционных стационарах, 2 тыс. врачей-инфекционистов, в больницах есть инфекционные боксы, 605 аппаратов искусственного дыхания – и это только в инфекционных больницах, – сказал председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.
По его словам, правительство усиливает меры безопасности.
ВОЗ опубликовала документ с подробными рекомендациями врачам о ранней поддерживающей терапии и наблюдении, ведении пациентов с гипоксемической дыхательной недостаточностью и ОРДС, заборе материала для лабораторной диагностики, ведении пациентов с тяжелым сепсисом и профилактике осложнений.
Коронавирус в Украине: как лечат Covid-19
Ранее Факты ICTV писали, что Украина ввела временный запрет на ввоз животных из Китая.
Источник: ВОЗТеги: Вірус, Коронавирус COVID-19, УкраинаЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
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