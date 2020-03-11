Трамп выиграл праймериз в четырех штатах

Президент США Дональд Трамп одержал победу на первичных выборах (праймериз), которые прошли во вторник, 10 марта, в четырех штатах.
Так, действующий президент одержал победу в штатах Миссури, Миссисипи, Мичиган и Вашингтон.
Об этом Трамп написал в своем Twitter.
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Он поблагодарил жителей штатов в своих постах.
– Спасибо, Миссури!
THANK YOU MISSOURI! #KAG2020 pic.twitter.com/FH7NcIPqDp
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 11, 2020
Напомним, для республиканской партии, к которой принадлежит Дональд Трамп, голосование проходило в пяти штатах: Миссури, Миссисипи, Мичиган и Вашингтон и Айдахо.