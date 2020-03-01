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Факты / Мир

Байден победил на предварительных выборах демократов в Южной Каролине

Бывший вице-президент США Джо Байден победил на предварительных выборах демократов в Южной Каролине.

Байден занял первое место с 48,4% голосов, второе – сенатор Берни Сандерс – 19,9%, а третье миллиардер Том Стейер – 11,3%.

Для окончательного выбора кандидата Демократической партии будет важным Супервторник 3 марта, когда праймериз пройдут сразу в 14 штатах.

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Южная Каролина – четвертый штат, который проголосовал в течение многомесячного сезона внутрипартийных выборов.

Ранее Курт Волкер заявил, что пока нет возможности провести местные выборы на оккупированных территориях Донбасса.

Источник: ВВС

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