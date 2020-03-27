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Франция продлила карантин до 15 апреля

Французские власти продлили до 15 апреля общенациональный режим карантина.

Ранее планировалось, что он закончится 31 марта.

Закрытыми остаются все магазины, кроме продуктовых и аптек. Не работают кафе, рестораны, кинотеатры.

Онлайн-торговля и службы доставки продолжают работу без ограничений.

Читайте: Закрытие рынков и спорт раз в день: Франция усилила меры карантина

Жителям страны запретили выходить из дома. Исключения есть только для походов в магазин или аптеку, также коротких прогулок.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон для борьбы с коронавирусом объявил военную операцию.

Она будет полностью посвящена оказанию помощи в поддержку населению.

Источник: Интерфакс-Украина

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