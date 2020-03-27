Франція продовжила карантин до 15 квітня

Французька влада продовжила до 15 квітня загальнонаціональний режим карантину.

Раніше планувалося, що він закінчиться 31 березня.

Закритими залишаються всі магазини, крім продуктових і аптек. Не працюють кафе, ресторани, кінотеатри.

Онлайн-торгівля і служби доставки продовжують роботу без обмежень.

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Жителям країни заборонили виходити з дому. Винятки роблять для походів в магазин чи аптеку, або коротких прогулянок.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон для боротьби з коронавірусом оголосив військову операцію.

Вона буде повністю присвячена наданню допомоги на підтримку населенню.