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Франція продовжила карантин до 15 квітня

Французька влада продовжила до 15 квітня загальнонаціональний режим карантину.

Раніше планувалося, що він закінчиться 31 березня.

Закритими залишаються всі магазини, крім продуктових і аптек. Не працюють кафе, ресторани, кінотеатри.

Онлайн-торгівля і служби доставки продовжують роботу без обмежень.

Читайте: Закриття ринків і спорт раз на день: Франція посилила заходи карантину

Жителям країни заборонили виходити з дому. Винятки роблять для походів в магазин чи аптеку, або коротких прогулянок.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон для боротьби з коронавірусом оголосив військову операцію.

Вона буде повністю присвячена наданню допомоги на підтримку населенню.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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