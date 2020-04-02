В китайском городе Шэньчжэнь запретили есть кошек и собак

В китайском городе Шэньчжэнь запретили есть мясо кошек и собак. Он стал первым городом в стране, где ввели подобное правило.

Запрет вступит в силу 1 мая.

Такой запрет решили внедрить в рамках борьбы с торговлей дикими животными. В Китае вероятным путем передачи коронавируса называли от животных к человеку.

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По данным Humane Society International, ежегодно в Азии убивают 3 млн собак ради мяса. Однако употребление собачьего мяса в Китае не слишком распространено — большинство китайцев никогда его не пробовали и не хотят.

Организация по защите животных HSI высоко оценила этот шаг.

— Это действительно может быть переломным моментом в прекращении этой жестокой торговли, в которой ежегодно погибает около 10 млн собак и 4 млн кошек в Китае, — сказал специалист по политике Китая в HSI доктор Питер Ли.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения заявляла, что домашние животные могут быть носителями коронавируса.