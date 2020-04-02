У китайському місті Шеньчжень заборонили їсти котів та собак

У китайському місті Шеньчжень заборонили їсти м’ясо котів і собак. Це стало перший містом у країні, де ввели подібне правило.

Заборона набуде чинності 1 травня.

Таку заборону вирішили впровадити у рамках боротьби з торгівлею дикими тваринами. У Китаї імовірним шляхом передачі коронавірусу називали від тварин до людини.

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За даними Humane Society International, щороку в Азії вбивають 30 мільйонів собак заради м’яса. Однак вживання собачого м’яса у Китаї не надто поширене – більшість китайців ніколи його не пробували та не хочуть.

Організація із захисту тварин HSI високо оцінила цей крок.

– Це дійсно може бути переломним моментом у припиненні цієї жорстокої торгівлі, в якій щорічно гине близько 10 млн собак і 4 млн кішок у Китаї, – сказав фахівець з політики Китаю в HSI доктор Пітер Лі.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров’я заявляла, що домашні тварини можуть бути носіями коронавірусу.