Борис Джонсон еще в реанимации, но выздоравливает — правительство Великобритании

Состояние больного коронавирусом премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона улучшается.
Об этом заявил министр финансов Великобритании Риши Сунак, выступая на пресс-конференции в Лондоне.
— Премьер-министр остается в отделении интенсивной терапии, его состояние улучшается. Он сам может сидеть в постели, — говорит министр.
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Борис Джонсон заявил, что болен Covid-19 27 марта. Он самоизолировался и лечился дома.
Как писали Факты ICTV, премьер-министр Борис Джонсон попал в больницу 6 апреля, потому что у него не приходила температура. На следующий день Джонсона перевели в палату интенсивной терапии.
Источник: The Telegraph