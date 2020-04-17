В США готовятся ослабить карантин: Трамп представил план действий

Президент США Дональд Трамп представил план снятия карантина в стране в три этапа.

— Моя администрация публикует новые рекомендации на федеральном уровне, которые позволят губернаторам предпринять поэтапные и избирательные меры по открытию их штатов, — заявил Трамп.

Часть ограничений начнут снимать с тех районов страны, где новые случаи заражения не регистрировались за последние семь дней. По словам главы Белого дома, это около 30% территории США.

Трамп отметил, что губернаторы смогут принимать решения о снятии ограничений самостоятельно.

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Первый этап снятия ограничений — открытие ресторанов, баров, спортивных залов и других общественных мест. Однако должны соблюдаться меры по социальному дистанцированию. Учебные заведения останутся закрытыми и сохранится запрет на посещение пожилых людей. Врачи смогут проводить плановые операции.

На втором этапе откроют учебные заведения и будет разрешено собираться группами до 50 человек. Будут также разрешены необязательные поездки.

На третьем этапе отменят ограничения для уязвимых групп населения при соблюдении норм социального дистанцирования. Возобновить работу смогут все учреждения.

Кроме того, Трамп анонсировал возобновление спортивных мероприятий. Сначала матчи будут проводится при пустых трибунах, а затем начнут пускать ограниченное количество людей и лишь после устранения угрозы коронавируса стадионы заполнятся полностью.

Напомним, США лидируют по количеству зараженных коронавирусом, а по состоянию на 17 апреля это 667 801 человек, 34 617 — умерли.