Ровно 131 год назад, 20 апреля 1889 года, родился Адольф Гитлер. Фюрер Третьего рейха умер в Берлине в 1945 году, заявляют со всей определенностью французские ученые. При этом они рассказали, от чего скончался фюрер.

Такой вывод они сделали на основании исследования фрагментов зубов нацистского диктатора, хранящихся в Москве. Доступ к ним был предоставлен ученым в марте и июле 2017 года — впервые с 1946-го, сообщает портал Phys.org.

— Зубы — подлинные, сомнений нет, — заявил один из пяти исследователей, профессор Филипп Шарлье. — Мы можем положить конец всем теориям заговора о Гитлере. Он не бежал в Аргентину на подводной лодке, и не находится на спрятанной базе в Антарктиде или на темной стороне Луны.

На зубах фюрера обнаружены отложения белого зубного камня без каких-либо следов мясных волокон — он был вегетарианцем. Фрагмент черепа с отверстием в левой части, предположительно от пули, который смогли осмотреть французские исследователи, “полностью сопоставим” с рентгеновскими снимками его головы за год до смерти. А синеватые отложения на его вставных зубах могут указывать на химическую реакцию цианида с металлом протезов.

— Мы не знали, принял ли Гитлер ампулу с цианидом или был убит пулей в голову. Весьма вероятно, что произошло и первое, и второе, — сказал Шарлье.

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К слову, ранее историки сообщили, что съел Гитлер перед смертью.