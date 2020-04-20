Рівно 131 рік тому, 20 квітня 1889, народився Адольф Гітлер. Фюрер Третього рейху помер у Берліні у 1945 році, заявляють з усією впевненістю французькі вчені. При цьому вони розповіли, від чого помер фюрер.

Такий висновок вони зробили на підставі дослідження фрагментів зубів нацистського диктатора, що зберігаються у Москві. Доступ до них було надано вченим у березні і липні 2017 року – вперше з 1946-го, повідомляє портал Phys.org.

– Зуби – справжні, сумнівів немає, – заявив один з п’яти дослідників, професор Філіп Шарльє. – Ми можемо покласти край усім теоріям змови про Гітлера. Він не втік до Аргентини на підводному човні, і не перебуває на таємній базі в Антарктиді або на темній стороні Місяця.

На зубах фюрера виявлені відкладення білого зубного каменю без будь-яких слідів м’ясних волокон – він був вегетаріанцем. Фрагмент черепа з отвором у лівій частині, імовірно від кулі, який змогли оглянути французькі дослідники, “повністю можна порівняти” з рентгенівськими знімками його голови за рік до смерті. А синюваті відкладення на його вставних зубах можуть вказувати на хімічну реакцію ціаніду з металом протезів.

– Ми не знали, чи прийняв Гітлер ампулу з ціанідом або був убитий кулею у голову. Досить імовірно, що сталося і перше, і друге, – сказав Шарлье.

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До речі, раніше дослідники повідомили, що з’їв Гітлер перед смертю.