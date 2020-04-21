20 апреля мир потрясла новость о том, что фьючерсы на нефть марки WTI упали до отрицательного значения и торговались примерно в минус $40 за баррель.

Такого не было за всю историю торговли фьючерсами на нефть, которая началась в 1983 году. К этому времени наименьшей отметки они достигли в марте 1986 года, когда за баррель просили около $10,4.

Сейчас цена на нефть снова стала положительной, но этот день точно запомнится многим людям, которые следят за сферой.

Возможно, из-за пандемии коронавируса нефтедобывающая сфера больше не будет такой как прежде.

Факты ICTV рассказывают, почему упала цена на нефть, и чего ожидать в будущем.

Почему произошло падение

В пятницу, 17 апреля, на закрытии торгов цена за баррель нефти WTI составляла $18,27 за баррель. Незадолго до этого страны ОПЕК+ приняли решение об уменьшении объемов добычи нефти.

Однако рынок сделал ставку на то, что даже этого будет недостаточно в ситуации, когда спрос на ресурс сильно снижен из-за пандемии коронавируса.

И в понедельник, 20 апреля состоялось стремительное падение цен на нефть. Они опустились до отрицательных значений, то есть участники рынка платили за то, чтобы избавиться от ресурса.

Это связано с несколькими факторами. Во-первых, может не хватать места для того, чтобы держать запасы нефти. Вывоз и размещение ее в хранилищах могло бы обойтись им дороже, чем доплата покупателям.

Во-вторых, фьючерсы были на поставку нефти в мае и торги на них заканчивались 21 апреля. А поскольку майских контрактов на фоне пандемии коронавируса и экономического кризиса было не очень много, пытались сделать все возможное для того, чтобы избавиться от остатков.

Если бы не ситуация с Covid-19, то владельцы контрактов смогли бы получить нефть и переделать ее в нефтепродукты, а впоследствии продать. Поскольку сегодняшние реалии не позволяют этого сделать, то приходится думать о хранении ресурса.

Однако хранилища нефти и без того заполнены примерно на 70%. А в условиях кризиса приходится минимизировать расходы, поэтому фьючерсы и продавали по отрицательной цене.

По состоянию на 8.30 по Киеву, цена нефти WTI снова выросла до положительных значений и составляла около $2. Но наибольшее внимание стоит обратить на фьючерсы на поставку в июне, которые торгуются в пределах $20.

Последствия падения

Конечно, одним из последствий падения будет поиск решения проблемы с хранилищами для нефти. Эксперты сходятся на том, что ситуация с падением фьючерсов — не причина, с которой что-то вытекает, а следствие.

В этом случае — недостаток места для хранения нефти. Экс-менеджер частного инвестиционного фонда Хедж-фонд Джим Краймер заявил, что сферу ждут сложные времена.

— Сейчас просто нет места для того, чтобы хранить нефть, и компании не останавливают производство. И здесь нет никакого позитива, ведь никто даже не пытается воспользоваться этой ситуацией, — говорит Краймер.

Он считает, что многим компаниям придется проводить реструктуризацию, ведь сейчас на нефть не лучшая цена и малый спрос. А в таких условиях, возможно, придется закрываться до лучших времен.

Как рассказал Фактам ICTV президент Центра глобалистики Стратегия ХХI Михаил Гончар, особое внимание нужно обращать не на падение фьючерсов, а на то, что ограничения в рамках ОПЕК+ по 14,7 млн баррелей в сутки — недостаточны.

— Формально ограничения начнут действовать с 1 мая. Однако сейчас ситуация показывает, что лишней нефти гораздо больше, чем те почти 15 млн баррелей в сутки. Реальная оценка лишней нефти — примерно 25 млн баррелей в сутки. А сегодня, по мере убывания деловой активности вследствие карантинных мероприятий, избыточная нефть оценивается в 30 млн баррелей и больше, — объясняет Гончар.

Хотя ситуация с отрицательной ценой нефти WTI сложилась исключительно в США, она является одним из первых предвестников возможного коллапса рынка.

Такого мнения придерживается и преподаватель Эдинбургской бизнес-школы Иван Компан.

— Глобально, хранилища заполнены на 70%, и, если ситуация не изменится в ближайшее время и производство не ограничат, то отрасль ждут очень большие проблемы. В сложившейся ситуации многие нефтяные компании точно окажутся в очень затруднительном положении и думаю, что банкротства неизбежны, скорее всего, в сегменте компаний среднего размера, — пишет Компан.

По его словам, ситуацию с фьючерсами WTI не стоит расценивать, как обычные “финансовые спекуляции”.

В настоящее время наблюдается остановка экономики из-за карантинных мероприятий. Сейчас трудно сказать, когда она перезагрузится и сможет ли сохранить лицо, которое было до пандемии.

Заместитель исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован считает, что сегодня рано говорить о последствиях негативной цены WTI на весь рынок.

Ведь на формирование цены влияют много различных факторов.

— Для его (рынка нефти — Ред.) развития есть много дополнительных факторов: дальнейшие действия ОПЕК+ по ограничению добычи, продолжительность Covid-кризиса и глобального локдауна, постепенное наращивание экономической активности в разных частях мира, и о влиянии зеленых технологий не стоит забывать, — пишет Рашкован.

Что это означает для Украины?

Директор компании Нафтогаз Юрий Витренко считает, что Украина оказалась в очень выгодном положении, ведь хранение нефти может в ближайшее время стать достаточно прибыльным.

Наша страна имеет много хранилищ для нефти. Поэтому у нас есть возможность монетизировать ситуацию в мире.

— В Украине есть огромная нефтетранспортная система, где можно хранить нефть, один работающий завод (Кременчуг) со значительными емкостями для хранения, а также многие нефтеперерабатывающие заводы, которые давно остановлены, но на которых по крайней мере были такие емкости, — говорит Витренко.

В стратегический резерв нашей стране не нужно много нефти, ведь мы потребляем в основном готовые нефтепродукты. В то же время нужно помнить, что не только Украина думает о том, как воспользоваться этой ситуацией.

— Нужно обратить внимание, что об этом (закачке нефти — Ред.) думают в Китае и Индии, которые хотят воспользоваться случаем для того, чтобы пополнить стратегические нефтяные резервы. И так же в других странах. Если учесть, что Нафтогаз выиграл у Газпрома в Стокгольмском арбитраже $3 млрд, то у него сейчас есть возможность создать стратегический резерв, — рассказывает Михаил Гончар.

Директор Научно-технического центра Психея Сергей Сапегин рассказал Фактам ICTV, что у Украины не будет возможности купить эту нефть.

По его словам, цена на нефть WTI сложилась потому, что 20 апреля участники рынка пытались закрыть свои контракты, а из-за карантина потребности в нефти просто не было. Поэтому и происходило снижение цены до отрицательных значений.

Однако на физическую нефть это не будет иметь существенного влияния.

— Цена на нефть может несколько снизиться из-за психологического давления… Это будет давить на определенные торговые площадки, нефть Brent, но к физической нефти будет мало отношения. Тем более к Украине как потребителю нефти и нефтепродуктов, — говорит Сапегин.

Однако он также считает, что нашей стране нужно воспользоваться общим состоянием нефтедобывающей сферы и низкими ценами, чтобы создать стратегический запас нефти и нефтепродуктов.

Украинские потребители все же ожидают снижения цен на бензин, но оно не будет моментальным.

В комментариях Фактам ICTV экономист Dragon Capital Елена Билан заявила, что снижение цены на бензин может произойти в течение месяца.

— Я думаю, что в течение месяца мы должны увидеть эффект от последнего падения цен на нефть. Ведь нужно время для того, чтобы этот бензин завезли, продали на заправках… Возможно, понадобится чуть больше месяца для снижения цен, — говорит Билан.

Прогнозы относительно точной суммы падения пока делать рано. Но, по словам экономиста Dragon Capital, цена за литр бензина может уменьшиться на 3 грн.

В общем, из-за коронавируса и карантина мир оказался в “интересной ситуации”. И сфера добычи и продажи нефти стала лишь первой из тех, кто сильно почувствовал ее последствия.

Остается только наблюдать, какие решения будут принимать нефтедобывающие компании. Возможно, в мире после пандемии они уже не будут играть такую ​​большую роль.

Владислав Бомбела