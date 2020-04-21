20 квітня світ шокувала новина про те, що ф’ючерси на нафту марки WTI впали до негативного значення і торгувалися приблизно у мінус $40 за барель.

Такого не було за всю історію торгівлі ф’ючерсами на нафту, яка розпочалася у 1983 році. До цього часу найменшої позначки вони досягли у березні 1986 року, коли за барель просили близько $10,4.

Нині ціна на нафту знову стала позитивною, але цей день точно запам’ятається багатьом людям, які стежать за сферою.

Можливо, через пандемію коронавірусу нафтовидобувна сфера більше не буде такою як раніше.

Факти ICTV розповідають, чому впала ціна на нафту, і чого очікувати у майбутньому.

Чому відбулося падіння

У п’ятницю, 17 квітня, на закритті торгів ціна за барель нафти WTI становила $18,27 за барель. Незадовго до цього країни ОПЕК+ ухвалили рішення про зменшення обсягів видобутку нафти.

Проте ринок поставив на те, що навіть цього буде недостатньо у ситуації, коли попит на ресурс сильно знижений через пандемію коронавірусу.

І в понеділок, 20 квітня відбулося стрімке падіння цін на нафту. Вони опустилися до негативних значень, тобто самі учасники ринку платили за те, щоб позбутися ресурсу.

Це пов’язано з кількома факторами. По-перше, може не вистачати місця для того, щоб тримати запаси нафти. Вивезення і розміщення її у сховищах могло б коштувати їм дорожче, аніж доплата покупцям.

По-друге, ф’ючерси були на постачання нафти у травні і торги на них закінчувалися 21 квітня. А оскільки травневих контрактів на тлі пандемії коронавірусу та економічної кризи було не дуже багато, намагалися зробити все можливе для того, щоб здихатися залишків.

Якби не ситуація з Covid-19, то власники контрактів змогли б отримати нафту і переробити її в нафтопродукти, а згодом продати. Оскільки сьогоднішні реалії не дозволяють цього зробити, то доводиться думати про зберігання ресурсу.

Проте сховища нафти і без того заповнені приблизно на 70%. А в умовах кризи доводиться мінімізовувати витрати, тому ф’ючерси і продавали за негативною ціною.

Станом на 8.30 за Києвом, ціна нафти WTI знову зросла до позитивних значень і складала близько $2. Але найбільшу увагу варто звернути на ф’ючерси на постачання у червні, які торгуються у межах $20.

Наслідки падіння

Звичайно, одним з наслідків падіння буде пошук вирішення проблеми зі сховищами для нафти. Експерти сходяться на тому, що ситуація з падінням ф’ючерсів – не причина, з якої щось випливатиме, а наслідок.

В цьому випадку – нестача місця для зберігання нафти. Екс-менеджер приватного інвестиційного фонду Гедж-фонд Джим Краймер заявив, що на сферу чекають складні часи.

– Зараз просто немає місця для того, щоб зберігати нафту, і компанії не зупиняють виробництво. І тут немає жодного позитиву, адже ніхто навіть не намагається скористатися цією ситуацію, – каже Краймер.

Він вважає, що багатьом компаніям доведеться проводити реструктуризацію, адже зараз на нафту не найкраща ціна і малий попит. А в таких умовах, можливо, доведеться закриватися до кращих часів.

Як розповів Фактам ICTV президент Центру глобалістики Стратегія ХХІ Михайло Гончар, особливу увагу потрібно звертати не на падіння ф’ючерсів, а на те, що обмеження в рамках ОПЕК+ щодо 14,7 млн барелів на добу – недостатні.

– Формально обмеження почнуть діяти з 1 травня. Проте нині ситуація показує, що зайвої нафти значно більше, ніж ті майже 15 млн барелів на добу. Реальна оцінка зайвої нафти – приблизно 25 млн барелів на добу. А на сьогодні, по мірі спадання ділової активності внаслідок карантинних заходів, надлишкова нафта оцінюється у 30 млн барелів і більше, – пояснює Гончар.

Хоча ситуація з негативною ціною нафти WTI склалася виключно у США, вона є одним з перших провісників можливого колапсу ринку.

Такої думки дотримується й викладач Единбурзької бізнес-школи Іван Компан.

– Глобально, сховища заповнені на 70%, і, якщо ситуація не зміниться найближчим часом і виробництво не буде обмежене, то галузь чекають дуже великі проблеми. У ситуації, що склалася багато нафтових компаній точно опиняться в дуже скрутному становищі і думаю, що банкрутства неминучі, швидше за все, в сегменті компаній середнього розміру, – пише Компан.

За його словами, ситуацію з ф’ючерсами WTI не варто розцінювати, як звичайні “фінансові спекуляції”.

Нині спостерігається зупинка економіки через карантинні заходи. Зараз важко сказати, коли вона перезапуститься і чи зможе зберегти своє обличчя, яке було до пандемії.

Заступник виконавчого директора від України у Міжнародному валютному фонді Владислав Рашкован вважає, що сьогодні рано говорити про наслідки негативної ціни WTI на весь ринок.

Адже на формування ціни впливають багато різних факторів.

– Для його (ринку нафти – Ред.) розвитку є багато додаткових чинників: подальші дії ОПЕК+ щодо обмеження видобутку, тривалість Covid-кризи і всесвітнього локдауна, поступове нарощування економічної активності в різних частинах світу, та й вплив зелених технологій не варто забувати, – пише Рашкован.

Що це означає для України?

Директор компанії Нафтогаз Юрій Вітренко вважає, що Україна опинилася у дуже вигідному становищі, адже зберігання нафти може найближчим часом стати досить прибутковим.

Наша країна має багато сховищ для зберігання нафти. Тому в нас є можливість монетизувати ситуацію, що склалася у світі.

– В Україні є величезна нафтотранспортна система, де можна зберігати нафту, один працюючий завод (Кременчук) зі значними ємностями для зберігання, а також багато нафтопереробних заводів, які давно зупинені, але на яких принаймні були такі ємності, – каже Вітренко.

В стратегічний резерв нашій країні не потрібно багато нафти, адже ми споживаємо, в основному, готові нафтопродукти. Водночас потрібно пам’ятати, що не лише Україна думає про те, як скористатися цією ситуацією.

– Потрібно звернути увагу, що про це (закачування нафти – Ред.) думають в Китаї та Індії, які хочуть скористатися нагодою для того, щоб поповнити стратегічні нафтові резерви. І так само в інших країнах. Якщо взяти до уваги, що Нафтогаз виграв у Газпрому у Стокгольмському арбітражі $3 млрд, то у нього зараз є можливість створити стратегічний резерв, – розповідає Михайло Гончар.

Директор Науково-технічного центру Псіхєя Сергій Сапегін розповів Фактам ICTV, що в України не буде можливості купити цю нафту.

За його словами, ціна на нафту WTI склалася через те, що 20 квітня учасники ринку намагалися закрити свої контракти, а через карантин потреби в нафті просто не було. Тому й відбувалося зниження ціни до негативних значень.

Проте на фізичну нафту це не матиме суттєвого впливу.

– Ціна на нафту може трохи знизитися через психологічний тиск… Це тиснутиме на певні торговельні майданчики, нафту Brent, але до фізичної нафти матиме мало відношення. Тим більше до України як споживача нафти і нафтопродукту, – каже Сапегін.

Однак він також вважає, що нашій країні потрібно скористатися загальним станом нафтовидобувної сфери і низькими цінами, щоб створити стратегічний запас нафти і нафтопродуктів.

Українські споживачі все ж очікують зниження цін на бензин, але воно не буде миттєвим.

У коментарях Фактам ICTV економіст Dragon Capital Олена Білан заявила, що зниження ціни на бензин може відбутися протягом місяця.

– Я думаю, що упродовж місяця ми маємо побачити ефект від останнього падіння цін на нафту. Адже потрібен час для того, щоб цей бензин завезли, продали на заправках… Можливо, знадобиться трохи більше місяця для зниження цін, – каже Білан.

Прогнози щодо точної суми падіння поки робити зарано. Але, за словами економіста Dragon Capital, ціна за літр бензину може зменшитися на 3 грн.

Загалом, через коронавірус і карантин світ опинився у “цікавій ситуації”. І сфера видобутку і продажу нафти стала лише першою з тих, хто сильно відчув її наслідки.

Залишається лише спостерігати, які рішення ухвалюватимуть нафтовидобувні компанії. Можливо, у світі після пандемії вони вже не гратимуть таку велику роль.

Владислав Бомбела