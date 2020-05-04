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Факты / Мир

В Египте отели откроют для туристов, но есть ряд условий

В Египте ослабят карантин, в частности разрешат работу отелей для внутренних туристов.

Однако заведения смогут работать только для 25% отдыхающих, которых могут принять. Такое решение приняли из-за экономических убытков из-за карантина. Потери государства в месяц составляют около $1 млрд.

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Также гостиницы обязуются принять ряд противоэпидемических мер для защиты своих клиентов. В каждом отеле также должна быть клиника с врачом, а туристам постоянно будут мерить температуру.

В заведениях установят дезинфицирующее оборудование. Работников обяжут проходить экспресс-тест при входе на территорию заведения.

Ранее Факты ICTV писали, что 28 апреля президент Абдул Фаттах Ас-Сиси продлил чрезвычайное положение в Египте еще на три месяца.

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