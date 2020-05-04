В Єгипті ослаблять карантин, зокрема дозволять роботу готелів для внутрішніх туристів.

Однак заклади зможуть працювати тільки для 25% відпочивальників, яких можуть поселити. Таке рішення ухвалили через економічні збитки від карантину. Втрати держави на місяць становлять близько $1 млрд.

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Також готелі зобов’язуються запровадити низку протиепідемічних заходів для захисту своїх клієнтів. У кожному готелі також повинна бути клініка з лікарем, а туристам постійно будуть міряти температуру.

У закладах встановлять дезінфекційне обладнання. Працівників зобов’яжуть проходити експрес-тест на вході на територію закладу.

Раніше Факти ICTV писали, що 28 квітня президент Абдул Фаттах Ас-Сісі продовжив надзвичайний стан в Єгипті ще на три місяці.

Таке рішення було ухвалене у зв’язку із загрозами безпеці та здоров’ю громадян. Також було продовжено режим комендантської години в низці районів на півночі Синайського півострова.