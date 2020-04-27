Турция откроет отели для иностранцев в августе 2020: что изменится

В Турции в мае отели откроются для внутреннего туризма, а в августе для иностранного.

Однако власти страны уже анонсировали ряд новых правил, которых отели должны будут придерживаться.

Согласно нововведениям, системы питания шведский стол больше не будет. Предполагается, что ее заменит комплексное меню.

Первыми откроются гостиницы, которые имеют сертификат об отсутствии коронавируса.

Читайте: Турция опередила Китай по количеству больных Covid-19

Поначалу они будут использовать для приема гостей только половину номерного фонда. Кроме того, рестораны на территории гостиниц должны обеспечить социальное дистанцирование. Число шезлонгов на пляжах будет уменьшено вдвое. Некоторые отели смогут предложить семьям бунгало для проживания, а также закрепить за ними шезлонги на пляже или около бассейна.

Так, повышенные требования будут к обсуживающему персоналу: они обязаны перед началом рабочего дня проходить медосмотр, работать в перчатках и масках, в некоторых случаях может быть использована специальная защитная одежда.

Не исключается, что стоимость размещения в отелях вырастет.

Ранее Факты ICTV писали, что Турция переносит открытие туристического сезона на конец мая.

Источник: Hurriyet