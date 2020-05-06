PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Без шведского стола и по себестоимости: как будут работать отели в Египте

Коронавирус в Египте не помешает открыть отели курортов Хургада и Шарм-эль-Шейх 15 мая.

Но работать они только для граждан Египта.

— Гостиницы должны строго следовать рекомендациям. Должно быть ежедневное тестирование сотрудников на коронавирус и обеспечения их средствами защиты. Кроме того, обязательно проводить дезинфекцию помещений и территории отеля, измерять температуру в туристов, — заявил глава министерства туризма Халед аль-Анани.

Читайте: Турция откроет отели для иностранцев в августе 2020: что изменится

Отелям запретили проводить массовые мероприятия, в том числе свадьбы. Также закрыты джакузи, спа-центры, сауны и бани.

В ресторанах не будет шведского стола, запрещены кальяны.

Гостиницы должны продавать номера по себестоимости, чтобы позволить гражданам отдых в условиях кризиса.

В случае открытия границ для иностранцев, туристы будут обязаны предоставлять медицинские справки об отсутствии коронавируса.

По состоянию на 6 мая в Египте 7 201 больных Covid-19, умерло 430 человек, вылечилось 1 730.

Напомним, в Египте ослабят карантин. В каждом отеле должна быть клиника с врачом.

Источник: Shorouk News

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка