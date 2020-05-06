Без шведського столу і за собівартістю: як працюватимуть готелі в Єгипті

Коронавірус у Єгипті не завадить відкрити готелі курортів Хургада і Шарм-ель-Шейх 15 травня.

Але працюватимуть вони тільки для громадян Єгипту.

– Готелі повинні суворо дотримуватися рекомендацій. Повинно бути щоденне тестування співробітників на коронавірус і забезпечення їх засобами захисту. Крім того, обов’язково проводити дезінфекцію приміщень і території готелю, вимірювати температуру у туристів, – заявив глава міністерства туризму Халед аль-Анані.

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Готелям заборонили проводити масові заходи, в тому числі весілля. Також закриті джакузі, спа-центри, сауни і лазні.

У ресторанах не буде шведського столу, заборонені кальяни.

Готелі повинні продавати номери за собівартістю, щоб дозволити громадянам відпочинок в умовах кризи.

У разі відкриття кордонів для іноземців, туристи будуть зобов’язані надавати медичні довідки про відсутність коронавірусу.

Станом на 6 травня у Єгипті 7 201 хворих на Covid-19, померло 430 осіб, вилікувалось 1 730.

Нагадаємо, в Єгипті ослаблять карантин. У кожному готелі також повинна бути клініка з лікарем.

Джерело: Shorouk News