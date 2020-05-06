Трамп отказался от обещания о разработке вакцины до конца года

Президент США Дональд Трамп отказался от своего заявления о том, что вакцину против коронавируса разработают до конца года.

— Ты никогда не можешь быть ни в чем уверен. Я не могу ни в чем быть уверен, но я думаю, что у нас действительно хороший шанс получить что-то очень существенное, — сказал Трамп.

Такой ответ он дал, отвечая на вопрос, убежден ли он в том, что вакцина будет разработана до конца года.

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Президент США добавил, что он ежедневно получает отчеты от компаний, которые работают над разработкой вакцины.

Напомним, 4 мая Трамп заявил, что вакцина от коронавируса будет готова к концу года. Тогда он сказал, что вакцина будет скорее раньше, чем позже.