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Факты / Мир

Трамп планирует распустить рабочую группу по противодействию Covid-19

В Белом доме заявили, что рабочая группа по противодействию корнавирусу будет распущена в ближайшие недели. Это подтвердил президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс, который ее возглавляет.

Трамп во время посещения фабрики по изготовлению масок в Аризоне заявил, что Соединенные Штаты не могут быть закрытыми в течение 5 лет, в то же время отметил, что будет создана новая рабочая группа, которая сосредоточится на безопасном восстановлении экономической деятельности.

— Майк Пенс и его группа сделали замечательную работу, но сейчас мы смотрим немного на другую форму, и эта форма — это безопасность и открытие. И мы, пожалуй, создадим для этого другую группу, — сказал Трамп.

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По состоянию на 6 мая в США более 1,2 млн подтвержденных случаев заражения коронавирусом, свыше 70 тис. больных уже умерли.

Факты ICTV ранее писали о том, что число жертв коронавируса в США превысило потери страны во Вьетнамской войне.

Источник: ВВС

Фото: Dreamstime

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